I vertici delle Casse Rurali Trentine dal ministro Fraccaro

TRENTO. I vertici delle Casse rurali trentine sono state ricevute dal ministro Riccardo Fraccaro. «Incontro molto positivo, abbiamo registrato la disponibilità del ministro per mitigare i possibili effetti negativi della riforma sulla mutualità e l'identità delle Casse rurali. Accanto alle capogruppo, importante anche il ruolo delle associazioni di rappresentanza», ha detto la presidente della Federazione trentina della cooperazione, Marina Mattarei.

Secondo il ministro Fraccaro - posto che nessuno mette in discussione la fisionomia del Gruppo bancario cooperativo dove la capogruppo ha un ruolo attivo e di tutto rilievo - ci sono alcuni elementi della riforma che hanno bisogno di essere ulteriormente approfonditi. Essi riguardano la tutela della mutualità delle banche cooperative, più volte citata anche nel testo di legge, e il ruolo del livello associativo di rappresentanza (Confcooperative, Federcasse, e in Trentino la Federazione), che nella norma non trova riscontro. L'obiettivo del ministro a nome del governo - è stato detto - è di «tutelare la distintività cooperativa delle Casse rurali, la loro identità, la mutualità e il radicamento sul territorio, affinché l'attività delle banche cooperative e dei loro gruppi bancari sia ispirata alla loro natura giuridica a mutualità prevalente. Una specificità quasi ignorata dai regolatori internazionali, che va invece meglio argomentata e regolata per evitare effetti sociali molto pericolosi».