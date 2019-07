Valle del Chiese, turisti tedeschi in moto nei boschi, tutti multati

BORGO CHIESE. Intervento in alta montagna, presso malga Bondolo, nel comune di Borgo Chiese, per la Polizia locale della valle del Chiese, assieme al 118 e ai vigili del fuoco volontari di Condino. A darne notizia è la stessa Polizia locale sul suo profilo Facebook.







Con la moto nel bosco: cade nella scarpata. Recuperato e multato con la sua comitiva Intervento della Polizia locale della valle del Chiese a malga Bondolo.

Un gruppo di motociclisti tedeschi si è infatti avventurato sui sentieri di montagna, ma uno di loro ha perso il controllo della moto ed finito in una scarpata. Ferito, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Trento in elicottero. Tutti i motociclisti sono stati sanzionati per circolazione con veicolo a motore su sentiero,