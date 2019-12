Ski area Bolbeno - Borgo Lares, via libera all'ampliamento

BOLBENO. Firmato nel pomeriggio l'accordo quadro per l'ampliamento ed il rinnovamento tecnologico dell'area sciabile di Bolbeno - Borgo Lares. Erano presenti, tra gli altri, l'assessore provinciale al turismo e allo sport Roberto Failoni ed il sindaco di Borgo Lares Giorgio Marchetti. Prima della firma del documento è stato premiato Cesare Maestri, di Bolbeno, vicecampione del mondo 2019 di corsa in montagna in Argentina.

Il progetto, che ammonta complessivamente a 4 milioni di euro, è sostenuto da una cordata che vede al suo interno, oltre alla società di sistema della Provincia autonoma di Trento - anche il Comune di Borgo Lares, la Comunità delle Giudicarie, il Consorzio dei Comuni Bim Sarca Mincio Garda e la Pro Loco di Bolbeno.

Con uno stanziamento di 2,5 milioni di euro Trentino Sviluppo, su indicazione della Provincia, supporta il progetto di ampliamento dell'area sciabile di Bolbeno - Borgo Lares, entrando di fatto a far parte della cordata - insieme al Comune di Borgo Lares, alla Comunità delle Giudicarie, al Consorzio dei Comuni Bim Sarca Mincio Garda ed alla Pro Loco di Bolbeno - a sostegno di un'area sciistica che è tra le più basse d'Italia, a soli 575 metri di quota.