Campiglio, rubano sci fuori dai rifugi, incastrati dalle telecamere

MADONNA DI CAMPIGLIO. I carabinieri di Madonna di Campiglio hanno denunciato quattro giovani turisti della provincia di Brescia per furto aggravato in concorso. Sono accusati di una serie di furti di sci e materiale sciistico (caschi e maschere di qualità) compiuti sabato scorso all'esterno di due rifugi, Chalet Fiat e 5 Laghi.

I quattro sono stati individuati grazie alle riprese dagli apparati di video sorveglianza dei rifugi e degli impianti di risalita. Ieri sono stati sorpresi mentre stavano caricando sulla loro auto cinque paia di sci, che sono stati poi restituiti ai proprietari.

La perquisizione ha permesso di recuperare cinque paia di sci, un paio di bastoncini, due maschere e un casco; tutto materiale di pregio, per un valore totale di più di 5mila euro.

Particolarmente riconoscenti i legittimi proprietari che sono riusciti a riottenere i propri beni.

I carabinieri sciatori impegnati ogni giorno della stagione invernale sono molti in tutti i comprensori del Trentino, in particolare in val Rendena sulle piste di Pinzolo e Campiglio.