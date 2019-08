Campiglio, cinquantenne cade nel dirupo e muore

MADONNA DI CAMPIGLIO. Un escursionista é finito in un dirupo questa mattina mentre percorreva il sentiero delle Coste di Vallesinella, sopra Madonna di Campiglio. L'uomo é precipitato per diversi metri e quando l'elicottero lo ha recuperato per lui non c'era più nulla da fare. Si tratta di un turista di 50 anni che stava compiendo un'escursione insieme alla compagna.