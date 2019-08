Breguzzo, la giovanissima stella del violino Yuki Serino protagonista a “Note d'Estate”

BREGUZZO. Da mettere in agenda gli ultimi due concerti di “Note d'Estate”, la Rassegna musicale di Scuola Musicale Giudicarie in collaborazione con il Comune di Sella Giudicarie, per due immancabili serate estive all'insegna della musica classica.

Domani, domenica 18 agosto, sarà protagonista la giovanissima stella del mondo violinistico Yuki Serino, martedì 20 agosto il violino di Alina Company con il piano di Stefano Fogliardi, sempre alle 21 presso la suggestiva Chiesetta di S.Andrea a Breguzzo.

Giovani talenti. Il penultimo appuntamento con Note d'Estate, in programma domani, vede protagonisti giovanissimi talenti nel Concerto “M&M: bambini prodigiosi”. I giovanissimi autori, Yuki Serino al violino solista, Marco Serino al violino, Johanna Wassermann al violino, Sylvia Lanz alla viola, Christian Bertoncello al violoncello, propongono le musiche di Mozart, Mendelssohn, Elgar, Monti.

Entrambi bambini prodigio, Mozart e Mendelssohn sono i due autori che aprono il programma del 18 agosto. Il riferimento alla precocità dei due grandi compositori non è casuale poiché la stella della serata, che interpreterà tra l’altro proprio il primo movimento del Concerto per violino di Mendelssohn è una giovanissima violinista, Yuki Serino, classe 2006. Nata a Roma, in una famiglia di musicisti, ha iniziato lo studio del violino a 3 anni sotto la guida dei genitori e si è già esibita come solista con l’orchestra in diverse occasioni.