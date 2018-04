Bastard sempre più in alto: disco e video registrati ai 3200 metri di Cima Tosa

CIMA TOSA. Una canzone incisa a quota 3173 metri. "Un’emozione così in alto: perché l’aria qui si fa rara". E' su Youtube il video del live di "Venti Tornanti", registrato sulla Cima Tosa delle Dolomiti di Brenta, dai The Bastard Sons Of Dioniso.

Sulla loro pagina Facebook i tre membri della band dicono "un enorme grazie a Peppe Aquaro per lo spazio dedicatoci, a Nitida Immagine per la produzione del video e a Sandro de Manincor per l'impeccabile regia. Al violoncello il mitico Stefano Cabrera".

Il video è stato è prodotto da Nitida Immagine - Cles.