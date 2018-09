Ghezzi si dimette dalla presidenza del Conservatorio

TRENTO. «Per correttezza e trasparenza mi sono dimesso dalla presidenza del Conservatorio a cui mi aveva nominato nel febbraio 2016 il presidente della Provincia».

Lo rende noto Paolo Ghezzi, capolista di Futura 2018 alle elezioni provinciali. «Non sono tenuto alle dimissioni dalle norme vigenti, ma me lo impone il codice etico che guida la mia azione: nessun attaccamento improprio agli incarichi, accettati peraltro per spirito di servizio alla comunità; nessuna intenzione di esporre il Conservatorio a speculazioni di tipo politico», scrive Ghezzi in una lettera.

Il capolista di Futura 2018 esprime anche l'augurio che il Conservatorio Bonporti «sappia consolidarsi e crescere, in piena armonia, come eccellenza del sistema musicale trentino e nazionale».