Furti in serie nei garage di Ora, rubata anche un'auto

ORA. Distrazione fatale da parte di un cittadino di Ora che l’altra sera ha dimenticato le chiavi inserite nel quadro della sua auto, una Citroen Picasso del 2006. L’uomo, tutto sommato, si sentiva tranquillo perché la vettura era stata parcheggiata all’interno del garage condominiale.

I ladri, in questo periodo particolarmente attivi in Bassa Atesina, non si sono fatti pregare ed hanno usato la Citroen per portare via altre quattro biciclette del valore di 5-600 euro che erano state parcheggiate nei garage limitrofi. Un colpo, dunque, complessivamente da alcune migliaia di euro.

Ora, in questo periodo, assieme ad Appiano, è una delle cittadine maggiormente bersagliate dai ladri. Ricordiamo, infatti, i colpi - rispettivamente da 30 e 20 mila euro - messi a segno dalla banda della flex, che ha già colpito nei mesi scorsi anche in Veneto e Friuli.

In questo caso, visto il modus operandi, non si tratta dello stesso tipo di malviventi, ma di persone probabilmente di passaggio che hanno addocchiato dei garage incustoditi e hanno deciso di fare razzia di tutto ciò hanno trovato a portata.

In un box, ad esempio, oltre alla bicicletta hanno portato via generi alimentari ma anche una baffa di speck.