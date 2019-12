Fuoriuscita di gas metano liquido al distributore Sadobre a Campo di Trens

BOLZANO. In un distributore presso l'area di sosta per tir Sadobre a Campo di Trens è stata segnalata la fuoriuscita di gas metano liquido.

La perdita è avvenuta attorno alle ore 11.15. Il gas liquefatto per la trazione dei tir non ha odorizzanti e pertanto ci si è accorti della fuoriuscita solo per l'umidità presente, che ha creato un effetto a nuvola del gas.

I vigili del fuoco del corpo permanente sono intervenuti con dei grandi ventilatori per disperdere il gas. Si è reso necessario sgombrare un'ampia zona attorno al distributore al fine di scongiurere un innesco della miscela di gas con l'aria.

La fuoriuscita è perdurata per oltre un'ora e si è conclusa con la chiusura di una valvola di intercettazione del gas.

Attualmente si è in attesa di un tecnico da Verona che effettuerà ulteriori controlli all'impianto. Sono intervenuti, oltre al Corpo Permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano, l'ispettore distrettuale dell'Alta val di Isarco e i vigili del fuoco volontari di Vipiteno, Pruno, Bressanone e Campo di Trens.

Inoltre sono intervenuti sul posto anche tecnici del società di rifornimento, la polizia Stradale e la Croce Bianca.