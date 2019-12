Fugatti, tutelare il pluralismo dell'informazione

TRENTO. "Tutelare il pluralismo dell'informazione significa tutelare la democrazia. E' fondamentale che i cittadini abbiano modo di informarsi correttamente sui fatti e di elaborare un proprio pensiero critico, contribuendo attivamente al benessere dell'intera comunità".

Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in occasione della tradizionale cerimonia di fine anno dedicata ai giornalisti e ai professionisti dell'informazione trentina. Fugatti ha ricordato le iniziative del 2019 promosse dalla Provincia per contrastare le false notizie su internet e sostenere l'informazione, quali la Fondazione Antonio Megalizzi e il protocollo d'intesa siglato con l'Ordine e il Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige e Assostampa di Trento per la formazione nelle scuole provinciali.

All'incontro sono intervenuti anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti Mauro Keller, il segretario del sindacato regionale, Rocco Cerone, e la presidente di Assostampa, Patrizia Belli.