Fugatti: "Chiederemo al governo la competenza per l'ordine pubblico"

TRENTO. «L'ordine pubblico è una competenza che vorremmo avere nell'ambito della nostra autonomia, almeno in parte, e forse ne faremo richiesta al Governo». Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, nell'ambito di un incontro sul decentramento organizzato all'interno del Festival dell'economia di Trento.

Nei giorni scorsi, lo stesso Fugatti ha più volte fatto riferimento alla volontà di ottenere da Roma la gestione diretta dei grandi carnivori, per limitare la popolazione di orsi e lupi. Ora, intervenendo sull'autonomia del Trentino, Fugatti ha inoltre parlato di un livello di gestione che «potrà essere preso a modello per altre regioni», in particolare in relazione alla crescita del Pil pro-capite registrata negli ultimi 40 anni e oggi superiore alla media nazionale del 25%.

Fugatti si è infine detto favorevole all'estensione dei livelli di autonomia a Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, che, ha precisato, «hanno dimostrato di saper amministrare con efficienza e competenza il proprio territorio».