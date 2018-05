Frontale a San Michele, grave una donna

TRENTO. Terribile incidente nel primo pomeriggio nei pressi di San Michele, all'altezza del Mercatone Uno.

A scontrarsi un camion che viaggiava in direzione sud ed un'automobile che invece si dirigeva a nord.

Ad avere la peggio la donna alla guida dell'auto, che è stata estratta dalla sua vettura con le pinze idrauliche e successivamente trasportata all'ospedale con l'elisoccorso in gravi condizioni.