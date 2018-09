Finisce col furgone nel fosso, se la cava con ferite medie

BRONZOLO. Erano da poco passate le 7 quando sulla strada statale 12, tra Bronzolo e Ora, poco dopo il distributore Eni, si è verificato un incidente stradale, che ha visto coinvolto un furgone.

Il mezzo, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada, finendo nel fosso che scorre sotto la carreggiata.

Ferite medie per il conducente del furgone, che non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari di Bronzolo e Ora, i Carabinieri di Egna e l'elisoccorso Pelikan 1.