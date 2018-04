Vola nella scarpata dopo l'urto con un'auto, ciclista salvo

CAVALESE. Volato nella scarpata dopo l'urto con un'auto. Grave incidente stamane a Capriana, in val di Fiemme. Vittima un ciclista, che sarebbe stato investito da una vettura andando poi a sbattere contro il guardrail e finendo due metri oltre, al lato della strada.

L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso al Santa Chiara. Si tratta di un uomo di 67 anni di Tesero, che ha riportato alcuni traumi, ma non è in pericolo di vita. Intervento dell'ambulanza anche per l'automobilista, una donna incinta di 35 anni sotto shock.