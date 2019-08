Papa Wojtyla sulla Marmolada, 40 anni dopo una messa nella chiesetta di Punta Rocca

BELLUNO. A 40 anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II sulla vetta della Marmolada, lunedì 26 agosto (ore 11.00) una messa nella chiesetta di Punta Rocca ricorderà questo anniversario. La messa verrà celebrata nella Grotta Cappella della Madonna delle Nevi, dove è ancora conservata la statua consacrata dal Santo Padre nel 1979.

L'immagine dell' emozionante visita di Papa Wojtyla tra le vette e la neve della Marmolada è impressa nei ricordi di molti pellegrini. «Marmolada - Move to the Top» presenterà nell'occasione un video per far rivivere quel 26 agosto 1979, con i ricordi di Lino Zani, sua guida e accompagnatore in montagna.

La messa sarà celebrata dal Vescovo di Belluno - Feltre Mons. Renato Marangoni e sarà accompagnata dal Coro Parrocchiale San Biagio di Alleghe e dalla voce di Greta Marcolongo.