Morto Livio Deflorian, creatore di Dolomiten Sportswear

TESERO. Avrebbe compiuto 83 anni il 22 dicembre prossimo Livio Deflorian, titolare della “Dolomiten Sportswear” di Tesero, che ieri, 10 maggio, se n’è andato improvvisamente, nel ritorno da un viaggio di lavoro a Montebelluna, lasciando ammutoliti e attoniti la moglie Maria e i tre figli Elena, Alberta e Mariopaolo.

Nella sua lunga e instancabile carriera aveva creato ben oltre una quindicina di negozi, gran parte di proprietà, in Trentino, in Alto Adige, in provincia di Belluno e in Lombardia per vendere i prodotti della sua azienda.

In questi ultimi anni aveva però dovuto ridurre la produttività a causa anche dei suoi problemi di salute. E’ stato per moltissimi anni lettore affezionato e da sempre abbonato all’Alto Adige e poi al Trentino.

Il funerale è previsto domani, alle 14, nella chiesa parrocchiale