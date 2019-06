Feste Vigiliane 2019, al via la 36esima edizione

TRENTO. Al via nel pomeriggio la 36/a edizione delle Feste Vigiliane a Trento. La manifestazione, che si protrarrà fino al 26 giugno, è iniziata con gli appuntamenti per la cittadinanza del "Trionfo tridentino: festa al Magno palazzo", un evento che si propone di ricreare all'interno degli spazi del castello un'atmosfera rinascimentale, con figuranti in costume d'epoca, danzatori e artisti di ogni genere.

Il riferimento storico degli organizzatori è la festa tenutasi nel 1547 alla corte del cardinale Crstoforo Madruzzo, per celebrare la vittoria dell'imperatore Carlo V sui luterani.

All'evento hanno preso parte l'artista Monaldo Istrio, i giullari dell'Allegra brigata, la corale "Città di Trento", il gruppo "Cantoria sine nomine di Castelnuovo", la corale "S. Elena" di Cadine, e il coro "Castel Rocca" di Madrano.