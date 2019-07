Federconsumatori Trentino: seguiti 300 casi in 6 mesi

TRENTO. In sei mesi Federconsumatori Trentino ha seguito 300 casi: 50% per operatori telefonici, Tv private; 20% per informazioni telefoniche in generale sui diritti del consumatore; 20% per energia; 10% per contratti, acquisto automobili usate e vendite su catalogo.

Lo hanno reso noto responsabili Pasquale de Matthaeis e Giuliano Angheben in una conferenza svoltasi a Rovereto nella sede della Comunità della Vallagarina.

La maggioranza dei casi - hanno detto - si è risolta positivamente, solo in alcuni casi si è resa necessaria la transazione conciliativa. Complessivamente, con la Federconsumatori i loro assistiti in Vallagarina hanno recuperato circa 70.000 euro.