Farmaci, ora scattano i rincari per 800 prodotti

TRENTO. L’anno dispari, come appunto il 2019, porta con sé spiacevoli sorprese per i consumatori di farmaci. Ogni due anni infatti le case farmaceutiche possono aumentare il prezzo dei propri farmaci, cosa che generalmente avviene (secondo le normali logiche di mercato) tra gennaio e febbraio.

In Provincia di Bolzano il presidente dei farmacisti, Maximin Liebl - ha raccolto il disappunto di vari clienti a cui i farmacisti hanno dovuto spiegare il motivo degli aumenti. Proteste più contenute in Trentino dove - come spiega il presidente dei farmacisti, Bruno Bizzaro - le richieste di informazioni sono arrivate da parte di clienti che avevano appreso della notizia da fonti informative, piuttosto che essere sorpresi (in prima persona) dalle variazioni del proprio scontrino.

L’aumento riguarda i cosiddetti farmaci di fascia C, che sono complessivamente 3.740 ma dei quali sono circa 800 quelli colpiti dai rincari. Si tratta di farmaci utilizzati per il trattamento di patologie di lieve entità. In questa fascia infatti troviamo sia i farmaci che possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica ripetibile o non ripetibile (farmaci Op, cioè con obbligo di prescrizione) sia quelli che possono essere dispensati senza ricetta medica (i cosiddetti farmaci Sop, cioè farmaci senza obbligo di prescrizione). Ma quanto ci costeranno in più i farmaci di fascia C con ricetta? Gli aumenti sono molto variabili, stabiliti dalle case farmaceutiche in base a valutazioni di mercato. Sul tema la rivista di settore on-line Pharmacy Scanner ha provato a calcolare l’entità degli aumenti: «Tra generici e prodotti branded - ha spiegato all’Ansa il direttore responsabile della testata, Alessandro Santoro - sono circa 800 (per la precisione 770) i farmaci interessati quest'anno dagli aumenti, che portano il prezzo medio a confezione (sui prodotti interessati dagli incrementi) da 15,58 a 16,47 euro. Ne consegue una differenza di 0,89 euro, che equivale a un aumento medio del 5,7% sui prezzi di due anni fa».