Ex inceneritore di Bolzano: 3,4 milioni per demolirlo

BOLZANO. Il vecchio inceneritore è stato spento nel 2013. Due anni fa la giunta provinciale ha approvato la delibera per lo smantellamento. I lavori inizieranno a breve, annuncia l’assessore provinciale Richard Theiner.

La previsione è di partire con la demolizione in autunno. Costo stimato, 3,4 milioni di euro.

Intanto è appena terminato lo studio geologico del terreno, con l’analisi del rischio ambientale. Sono emersi due punti critici, con valori alti di fluoro, nella zona più a valle, occupata dalla Seab come deposito dei cassonetti. Questa area inquinata non verrà toccata dai lavori di demolizione: la sua bonifica verrà presa in considerazione quando la Seab si trasferirà nella nuova sede.