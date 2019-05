Elezioni europee, affluenza in aumento rispetto al 2014

TRENTO. Affluenza in aumento nei seggi trentini per la tornata elettorale che domenica 26 maggio in Trentino riguardava le elezioni europee, ma anche le suppletive per la Camera dei deputati (nei collegi Trento-Valle di Non e Trentino orientale) e infine una serie di consultazioni in vari comuni trentini. Alle ore 19 l'affluenza regionale è stata del 45,86% contro il 35,67% registrato alle precedenti consultazioni europee. Un aumento netto, di oltre 10 punti percentuali, che si spiega con il traino delle consultazioni locali a quelle europee. In provincia di Trento hanno votato (alle 19) il 40,73 per cento di elettori a fronte del 33,16 per cento di elettori delle precedenti europee. Percentuali più alte a Bolzano: 50,20% contro il 37,44%.