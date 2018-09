Elezioni 2018, dalla Provincia le istruzioni per l'uso

TRENTO. La data è fissata per domenica 21 ottobre. Si vota per eleggere il presidente della Provincia ed il Consiglio provinciale. Gli elettori interessati sono 427.450.

Tutte le informazioni utili per le elezioni provinciali sono ora raccolte in un numero speciale de "Il Trentino", la rivista della Provincia. Una sorta di vademecum con le indicazioni necessarie ad esprimere in maniera corretta le proprie scelte, alla luce anche di alcune novità intervenute nella legge elettorale provinciale.

Il numero speciale de "Il Trentino":

