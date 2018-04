E' arrivata la primavera: temperature verso quota 25 gradi

TRENTO. Adesso la primavera è veramente arrivata. Lo dice il sole, ma soprattutto lo dicono le temperature massime. Che nei prossimi giorni saliranno ancora passando dai 20 gradi di lunedì, ai 21 di martedì, ai 23 di mercoledì, ai 24 di giovedì fino ad arrivare ai 25 di venerdì e sabato. Le minime resteranno di poco superiori ai 10 gradi, raggiungendo i 13 sabato.

Lo dice Meteotrentino, che prevede per martedì 17 aprile "perlopiù soleggiato con qualche addensamento nelle ore centrali quando non è non del tutto esclusa la possibilità di qualche isolato rovescio" e "da mercoledì molto soleggiato e stabile con temperature in aumento specie nei valori massimi".

