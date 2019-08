Due nuove centrali idroelettriche in Trentino

TRENTO. Saranno inaugurate domani alle 11 le centrali idroelettriche Rabbies 3 e 4, in Val di Sole, in Trentino. I due impianti, di proprietà del Comune di Malé, sono stati realizzati dal Consorzio Stn di cui la municipalità capoluogo di valle detiene il 60% delle quote.

La nuova centrale R3 è stata realizzata in località Pondasio e consentirà una produzione di 1.600 kwh, mentre la centrale R4 - situata ai Molini di Terzolas - ha subito un importante intervento di ristrutturazione e produrrà 470 kwh. In occasione del taglio del nastro, accanto al sindaco di Malé, Bruno Paganini, sarà presente il vicepresidente della giunta provinciale di Trento, Mario Tonina.