Due incidenti in Valle dei Laghi, c'è un ferito grave

TRENTO. Sono due gli incidenti stradali verificatisi questa mattina nella zona della Vale dei Laghi attorno alle 7.30.

Uno di questi, avvenuto a Cavedine, e che ha visto coinvolto un mezzo pesante, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasportare al Santa Chiara di Trento un 51enne feritosi in modo grave. L'uomo non è in pericolo di vita.

Il secondo è accaduto invece a Vezzano. Qui si contano alcuni feriti lievi. Un 57enne è stato traferito in ospedale in ambulanza.