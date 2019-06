Droga, 7 arresti e 400 dosi sequestrate a Bolzano in un blitz nelle zone dello spaccio

BOLZANO. Sette arresti, 12 indagati e 400 dosi di eroina, cocaina, hashish e marijuana sequestrate: sono questi i numeri dell'operazione antidroga effettuata dai carabinieri tra parco Stazione e i prati del Talvera.

Dalle prime ore del mattino 70 militari sono impegnati nei controlli con l'ausilio di elicotteri e di unità cinofile. Tutti gli arrestati sono di origine nigeriana, tra loro risulta anche l'uomo che pochi giorni fa aveva aggredito dei carabinieri con un bastone.

Trenta persone sono state segnalate come consumatori di stupefacenti.