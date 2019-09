Donna scomparsa nei boschi di Lagolo, in corso le ricerche

TRENTO. Sono in corso le ricerche di una donna scomparsa nei boschi di Lagolo, in valle dei Laghi. La donna questa mattina stava cercando funghi in compagnia del marito. L'allarme al '112' è stato lanciato verso le 12 dall'uomo che l'ha persa di vista e non l'ha trovata al punto in cui era parcheggiata la loro macchina.

Alle ricerche avviate dal soccorso alpino, concentrate in un primo momento nella zona del sentiero che porta sul monte Bondone, si sono aggiunti vigili del fuoco e unità cinofile del soccorso alpino, della Croce Rossa e della Scuola provinciale cani da ricerca e da catastrofe. Sul posto anche un cane molecolare.