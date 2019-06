Domenica tragica, altri due morti in moto sulle strade del Trentino

TRENTO. Anita Mayr, 51 anni, è morta sotto gli occhi del marito nella galleria del rio Merlo, a Vermiglio, a seguito di un incidente avvenuto attorno alle 11.30.

Omar Tiso, 33 anni padovano stava andando in sella alla sua Ducati verso Campiglio, ma il suo viaggio si è fermato per sempre, poco prima delle 12.30, all'altezza di una curva in zona Malga Dimaro.

Due incidenti mortali avvenuti ad un’ora e a una trentina di chilometri di distanza, hanno segnato la domenica di ieri, 16 giugno.

Due motociclisti che avevano scelto il Trentino per le loro vacanze, qui hanno trovato la morte. Strade che in questo inizio d’estate sono segnate tragicamente da eventi luttuosi, segnate dalle morti di motociclisti, In solo due settimane, sono sei le croci nuove in Trentino, sei vite stroncate in altrettanti incidenti motociclistici. Un lungo elenco di nomi, un lungo elenco di sorrisi che non ci saranno più.