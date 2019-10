Disinnesco bomba a Bolzano, ecco tutte le vie interessate

BOLZANO. Per consentire agli artificieri di provvedere alle operazioni di disinnesco, in via cautelativa per motivi di sicurezza, tutte le persone che abitano in un raggio di 500 metri dal luogo in cui si trova la bomba, dovranno, entro le ore 8.30, allontanarsi e dunque sgomberare l'area in questione chiamata "zona rossa".

Elenco vie e numeri civici ZONA ROSSA:

Si consiglia dove possibile, di lasciare aperte le finestre nei piani superiori degli edifici .Per gli interessati, presso il Palasport di via Resia, sarà allestito un centro di raccolta dove sarà possibile trascorrere la mattinata. Per casi di infermi o non deambulanti della sola "zona rossa" che necessitano di un trasporto sul territorio comunale al di fuori della zona di evacuazione, a disposizione un servizio della Croce Rossa e della Croce Bianca da prenotare entro le ore 12.00 di venerdì 18 ottobre al numero di telefono unico 0471/444444. Vietata la circolazione stradale con mezzi motorizzati, in bicicletta o a piedi.

Si segnala che dalle ore 8.45 fino alla fine delle operazioni di disinnesco sarà sospesa l'erogazione dell' energia elettrica all'interno della "zona rossa". Si raccomanda di non utilizzare ascensori dalle ore 8.30 in poi. Sono possibili disservizi per quanto riguarda la telefonia e le telecomunicazioni.

Tutte le persone che abitano fuori dal raggio di evacuazione, ma all'interno del raggio di 1.830 metri dal luogo in cui si trova l'ordigno, cosiddetta "zona gialla", dovranno rimanere nelle proprie abitazioni durante le operazioni di disinnesco dell'ordigno a partire dalle ore 9.00 fino alla loro conclusione presumibilmente verso le ore 11.30 circa.

Elenco vie e numeri civici ZONA GIALLA:

Vietata, anche qui, la circolazione stradale con mezzi motorizzati, in bicletta o a piedi.

Sirene d'avviso alla popolazione. L'inizio delle operazioni di disinnesco dell'ordigno sarà segnalato da un suono ululante di sirena per 1 minuto. La fine delle operazioni di disinnesco dell'ordigno sarà segnalato dal suono continuo di sirena per 15 secondi.

Trasporti. Sospesi, in entrambe le zone, dalle ore 8.45 a conclusione delle operazioni, anche i servizi di trasporto pubblico. Nella due zone (Rossa e Gialla) non circoleranno autobus urbani, extraurbani, a lunga percorrenza, taxi ecc. Interrotto il traffico ferroviario. Interrotto il traffico autostradale e stradale.

Impianti sportivi. Nella mattinata di domenica 20 ottobre tutti gli impianti sportivi comunali rimaranno chiusi al pubblico.

Informazioni. Per informazioni o chiarimenti sulle modalità di evacuazione per il disinnesco della bomba a disposizione il numero telefonico dedicato 0471/997594 da mercoledì 16 a venerdì 18 ottobre con orario 8.30-12.30 / 14.30 - 17.30.

Turisti. L'Ufficio Informazioni dell'Azienda di Soggiorno di via Alto Adige rimarrà chiuso al pubblico. I turisti che soggiornano nelle strutture ricettive della "zona rossa" (oltre 800 posti letto) dovranno lasciare le loro stanze. Per loro l'Azienda di Soggiorno ha messo a punto due gite: un giro alla scoperta delle Dolomiti oppure una passeggiata autunnale al Salto.

City Trail. La manifestazione sportiva City Trail cambia data a causa del disinnesco. Inizialmente programmata per domenica 20 ottobre, la corsa organizzata dall'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano in collaborazione con Neugries e Ökoinstitut e patrocinata dal Comune , si terrà invece sabato 19 ottobre. Partenza alle 14 in piazza Walther per il Bolzano City Trail (28 km) e il Bolzano City Run (16 km) e alle 14.30 per il City Enjoy, la gara non competitiva di 6 chilometri aperta a tutti. Il percorso più lungo si snoderà sul tracciato Run con un doppio passaggio sulla passeggiata del Guncina, per poi proseguire lungo la passeggiata Sant'Osvaldo fino al traguardo in piazza Walther.