Da Fiorella Mannoia a MIKA, fino agli artisti del Cirque du Soleil, le star arrivano in regione

BOLZANO. Dopo un'estate intensa, caratterizzata dal World Music Festival ai Giardini di Castel Trauttmansdorff e dal Maia Music Festival all'Ippodromo di Merano, l'agenzia meranese Showtime riparte con un programma ricco e variato all'interno dei Teatri e Palazzetti.

In cartellone ce n'è per ogni gusto, dalle star mondiali (MIKA il 02/02/2020) ai big della musica italiana (Fiorella Mannoia 31/10/2019, Eros Ramazzotti 26/11/2019 e Francesco Renga 06/12/2019). Spazio anche alla comicità, tra proposte consolidate (Angelo Pintus 15/11/2019 e Ficarra e Picone 12 e 13/05/2020) e nuovi interpreti (Potted Potter 01/12/2019).

Poi la musica vocale e strumentale (Max Raabe & Palast Orchester, Wiener Johann Strauss Konzert-Gala e The Original USA Gospel Singers) e l'arte circense, con i migliori acrobati del Cirque du Soleil in "Le Cirque with the Worlds Top Performers".

Tutti gli eventi in programma

Fiorella Mannoia

31.10.2019 Auditorium S. Chiara Trento

Angelo Pintus

15.11.2019 Teatro Comunale Bolzano

Max Raabe & Palast Orchester

26.11.2019 Kursaal Merano

Eros Ramazzotti

26.11.2019 Palaonda Bolzano

Potted Potter

01.12.2019 Auditorium S. Chiara Trento

Francesco Renga

06.12.2019 Auditorium S. Chiara Trento

Le Cirque with the World's Top Performers

28. - 31.12.2019 Palasport Bolzano

Wiener Johann Strauss Konzert-Gala

25.01.2020 Auditorium S. Chiara Trento

26.01.2020 Kursaal Merano

The Original USA Gospel Singers & Band

27.01.2020 Waltherhaus Bolzano

MIKA

02.02.2020 Palaonda Bolzano

Ficarra e Picone

12. e 13.05.2020 Teatro Sociale Trento

Prevendita biglietti:

Trento: Centro S. Chiara – Radio Dolomiti – APT – Bazar – Promoevent

Rovereto: Diapason Musicpoint

Bolzano: Bazar

Merano: Non Stop Music

Provincia di Bolzano: tutte le librerie Athesia

Provincia di Trento: tutte le Casse Rurali (per alcuni eventi)

Internet: www.ticketone.it