Corvara, in moto senza casco e ubriaco, per il conducente la denuncia e la confisca del mezzo

CORVARA. La guida in stato di ebbrezza è un fenomeno che preoccupa sempre di più in Alto Adige. E ad essere sorpresi ubriachi non sono solo conducenti di autovetture, ma anche di ciclomotori.

I carabinieri della Stazione di Corvara in Badia, durante un servizio perlustrativo del territorio eseguito ieri mattina nel territorio comunale di San Martino in Badia, hanno incrociato, proveniente dalla direzione opposta di marcia, un ciclomotore con a bordo un cittadino italiano del posto, di 61 anni, alla guida senza indossare il previsto casco di protezione.

Dall’inevitabile controllo, è derivato come l’uomo stesse procedendo in palese stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico che si è attestato sopra ai 1.90 gr/l, mettendo a repentaglio la propria vita.

Per l’uomo, oltre alla sanzione amministrativa per la guida senza i sistemi di protezione personali, è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica di Bolzano per guida in stato di ebbrezza, mentre il ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo e quindi, dato il tasso alcolico superiore ai 1,5 gr/l, è stato sottoposto a confisca.