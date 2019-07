Corso da autisti per i disoccupati, in Trentino 76 adesioni

TRENTO. Per far fronte alla difficoltà del settore dei trasporti nel reperire nuovi autisti (anche di autobus e pullman), l'Agenzia del lavoro di Trento sta finanziando i corsi che i disoccupati dovrebbero sostenere per conseguire la patente di guida.

L'Agenzia del Lavoro ha previsto uno specifico intervento (Intervento 3G) per cui è possibile erogare un contributo ai disoccupati che frequentano i corsi per ottenere le patenti professionali e la Carta di qualificazione del conducente (Cqc), obbligatoria per chi svolge la professione di autista. Il contributo provinciale è fino a 500 euro per le patenti di guida e fino a 1.500 euro per la Cqc.

Da inizio anno ad oggi - informa una nota della Provincia di Trento - hanno avuto accesso all'iniziativa 76 persone domiciliate in Trentino ed iscritte ad un Centro per l'impiego.

Sono state 25 le adesioni per la patente D (in 5 hanno già completato il percorso di formazione), 17 per la patente C (3 hanno concluso), 6 per la patente E (la metà ha ottenuto l'abilitazione), 13 per la patente Cqc merci (5 formati) e 15 per la patente Cqc persone (7 hanno già terminato i corsi).