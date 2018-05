Con la bici gratis sul bus da Trento a Bassano del Grappa

TRENTO. Ogni sabato, dal 19 maggio al 30 giugno e dall'1 al 29 settembre, lungo la tratta Trento - Bassano del Grappa, verranno istituite quattro corse autobus per il trasporto di biciclette, fino ad un massimo di 25, grazie ad un servizio svolto da un autonoleggiatore privato che effettuerà varie fermate lungo la Valsugana.

Il servizio di trasporto è gratuito e riservato si soli utenti con bicicletta. Il servizio integrativo di autobus con carrello portabiciclette nasce dalla collaborazione tra assessorato alle Infrastrutture della Provincia autonoma di Trento, Trentino Trasporti e Apt Valsugana Lagorai, su sollecitazione dei campeggi dei laghi di Levico e Caldonazzo.

Sono infatti numerosi gli ospiti tedeschi attesi in Valsugana già a partire dalla festività della Pentecoste fino a fine giugno, e dopo l'estate anche per tutto il mese di settembre, facendo aumentare in maniera rilevante anche al di fuori dell'alta stagione i passaggi sulla bella ciclabile che dai laghi di Caldonazzo e Levico arriva fino a Bassano del Grappa.