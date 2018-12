"Con Antonio se ne va un universo di sogni e di speranza"

TRENTO. «Una notizia che non avremmo mai voluto che arrivasse. Questa giovane vita spezzata porta via con sé un universo di sogni e di speranza come quella di poter pensare ad un mondo libero da tanta follia e paura». È il commento del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti appena appresa la notizia della scomparsa di Antonio Megalizzi, il giovane trentino colpito a morte da un attentatore a Strasburgo. «Ci stringiamo attorno ai familiari di Antonio - aggiunge Fugatti - condividendone il dolore. E al tempo stesso diciamo no con forza a quanto accaduto. Non possiamo permettere che tutto questo avvenga o si ripeta».

Numerose le reazioni di cordoglio dal mondo politico e istituzionale. «Sono profondamente addolorato dalla notizia della morte di Antonio Megalizzi. In questo momento drammatico, dove le parole non possono nulla di fronte al dolore, desidero che giunga a tutta la sua famiglia l'abbraccio dell'intera assemblea consiliare e della nostra comunità». Così il presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, Roberto Paccher.

«Il Consiglio provinciale, che rappresenta tutti i trentini, abbraccia idealmente la mamma, il papà, la ragazza, tutti i familiari e gli amici di Antonio Megalizzi. È una tragedia assurda e ingiusta, la sua morte violenta, e la notizia arrivata da Strasburgo getta una cappa di dolore sulla nostra terra». Così il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder. «Martedì mattina - aggiunge - proporrò all'assemblea legislativa provinciale di osservare un minuto di silenzio in omaggio alla memoria di questo giovane, perfetto rappresentante di quanto di meglio sta crescendo nel nostro Trentino». «Condannare ancora una volta la follia terroristica non risolve certo un'emergenza da tempo drammatica, ma per le pubbliche istituzioni è un dovere assoluto e per noi sarà anche un forte impegno per la quotidiana azione legislativa e amministrativa», conclude Kaswalder.

«Purtroppo siamo costretti a confermare che il nostro collega Antonio ci ha lasciati. I nostri pensieri vanno alla famiglia e a tutti i suoi amici e colleghi. Vi preghiamo di rispettare il momento doloroso». Lo scrive su Twitter Europhonica, la radio per cui lavorava Antonio.

LE REAZIONI NAZIONALI. «Profondo dolore per la morte di Antonio #Megalizzi, un giovane con una grande passione per il giornalismo, per la radio, per le inchieste e per le istituzioni europee. Un pensiero commosso ai suoi familiari e alla sua ragazza, insieme alla solidale vicinanza di tutto il Governo». Così su Twitter il premier Giuseppe Conte.

«Una preghiera per Antonio Megalizzi, l'impegno che non si muoia più così». Lo scrive il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter dopo l'annuncio della morte a Strasburgo del giornalista italiano rimasto ferito nell'attentato dell'altra sera al mercatino di Natale.

«Purtroppo ci ha raggiunti una notizia molto dolorosa. Ci ha lasciati Antonio Megalizzi, il giovane giornalista rimasto gravemente ferito nell'attentato a Strasburgo. Ai suoi cari tutta la mia vicinanza e quella della Camera dei Deputati». Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico in apertura dl concerto di Natale di Montecitorio. Le parole di Fico sono state segnate da un lungo applauso dell'Aula in ricordo del giovane giornalista.

«La scomparsa del giornalista Antonio Megalizzi ci colpisce e ci addolora fortemente. Un pensiero commosso alla famiglia per questa tragedia che si è consumata a Strasburgo». Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Alberti Casellati, interrompendo il suo intervento all'Università Federico II di Napoli. «Oggi è una giornata di lutto per il nostro Paese, per il mondo del giornalismo, per l'Europa, per la democrazia. La sua memoria potrà essere onorata solo lottando affinché pace e giustizia prevalgano sulla violenza e la sopraffazione» ha concluso.

«È con immenso dolore che apprendiamo la notizia della morte di Antonio Megalizzi. È una tragedia straziante che non sarebbe mai dovuta accadere. L'attacco terroristico di Strasburgo stronca un'altra vita innocente. Ci stringiamo ai suoi familiari, alla fidanzata, agli amici e alla comunità trentina con affetto e commozione». Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro.

Per noi a Bolzano e Trento il terrorismo lo vediamo nei film, essere colpito così da vicino perdere un amico, che sognava l'Europa, mi lascia senza parole». Lo dice la deputata Fi Michaela Biancofiore, amica di Antonio Megalizzi e della fidanzata Luana Moresco. Biancofiore lo ricorda come «un ragazzo di una dolcezza infinita, sempre così vicino a Luana, anche quando lei er in campagna elettore». «Quel vigliacco ha tolto la vita a cinque persone con dei colpi alla testa con la volontà di uccidere, mentre noi ci impegniamo per un'Europa libera. Come politico sente grande rabbia, come amica mi sento impotente e umanamente devastata», ha concluso Biancofiore.

«Su quel che è successo al nostro Antonio non ci sono parole. C'è solo da piangere. Da piangere tanto. #Strasburgo». Lo scrive su twitter il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

«Ciao Antonio, giovane uomo stupendo che non doveva morire. Quanta rabbia per una vita bellissima strappata da un crimine orrendo. Impegniamoci tutti per averlo sempre con noi, facendo vincere il buono e il giusto in cui lui credeva. Un bacio ai genitori, a Luana, a chi gli vuole bene e sempre gliene vorrà». Lo scrive su Twitter Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia.

«La notizia della morte del giovane giornalista italiano Antonio Megalizzi ci riempie di dolore e profonda tristezza. Tutta la comunità dei democratici si stringe alla famiglia e ai suoi cari. Il nostro impegno per sconfiggere ogni forma di terrorismo e raccogliere il sogno di Antonio per un'Europa unita e solidale». Lo dichiara Graziano Delrio, capogruppo alla Camera del Partito democratico.

«Antonio Megalizzi aveva 28 anni e tanti sogni, prima di tutto un'Europa più unita e aperta. Era un ragazzo appassionato che amava il suo lavoro. Ci stringiamo alla famiglia e ai suoi amici. Faremo di tutto per tenere in vita i tuoi ideali». Così su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.