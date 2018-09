Commemorati gli 800 trentini internati nei lager

TRENTO. Si è svolta oggi presso la lapide sul Palazzo della Provincia in piazza Dante la cerimonia per ricordare il sacrificio degli oltre 800 trentini ex internati militari morti nei lager nazisti. Dopo i saluti del sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, e di Mario Cossali, presidente dell'Anpi del Trentino, è toccato a Enrico Paissan ricordare a nome dell'Associazione Partigiani, di quella degli ex Imi e dei caduti e dei superstiti della "Divisione Acqui", trucidata a Cefalonia il sacrificio di quanti, «dopo la catastrofe dell'8 settembre 1943, di fronte al tradimento della monarchia e alla diserzione delle più alte gerarchie dell'esercito, tennero alta la bandiera dell'onore, della parola data, del giuramento fatto e scelsero la via più difficile, quella della feroce prigionia nei lager nazisti, piuttosto che aderire all'esercito fantoccio di Mussolini.

Fu, la loro, a pieno titolo vera resistenza che li accomuna ai patrioti che rivendicarono in armi la libertà e la democrazia per il nostro Paese e ai reparti del ricostituito esercito italiano che risalirono la penisola combattendo i tedeschi». «Ma quella degli ex Imi (Internati militari italiani) non è solo una gloriosa pagina di storia patria da onorare - ha continuato Paissan - ma un monito rispetto ai fantasmi del passato che riemergono in Italia e in Europa con formazioni politiche seminatrici di odio e di divisioni che esprimono i disvalori propri del totalitarismo».