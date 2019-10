Caso Forti, il presidente del Consiglio regionale Paccher scrive a Mattarella

TRENTO. Il presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige, Roberto Paccher, ha chiesto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di interessarsi nei confronti dell'amministrazione statunitense sul caso Chico Forti in occasione della visita istituzionale che si tiene in questi giorni negli Stati Uniti.

Paccher - riferisce una nota - ha voluto scrivere personalmente al presidente della Repubblica per portare l'attenzione sul caso di Chico Forti, il trentino detenuto da oltre vent'anni in Florida: «Conoscendo la Sua squisita sensibilità, mi permetto avanzare la richiesta di un Suo interessamento diretto o del Suo entourage nei confronti dell'amministrazione statunitense al fine di ottenere quantomeno il rimpatrio del nostro connazionale, pur mantenendo lo stato di detenzione, al fine di consentire ai famigliari una presenza ed una frequenza certamente più assidua, anche in considerazione dell'età avanzata degli stessi».