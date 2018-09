Casa, altri 680 mila euro per le ristrutturazioni

TRENTO. Dopo l'altissimo numero di domande presentate in pochi mesi, la Giunta provinciale di Trento ha deciso di integrare con 680.000 euro il fondo destinato a finanziare, per il Bando 2018, i contributi sugli interessi dei mutui decennali per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica sulle abitazioni private.

Inizialmente il bando, che aveva risorse per 310.000 euro, ha permesso di finanziare 432 domande sulle 522 presentate tra maggio e il 1 luglio 2018. Con l'integrazione di oggi, la disponibilità complessiva sale a 990.000 euro annui, spalmati su dieci anni; la Provincia erogherà quindi contributi per complessivi 9,90 milioni di euro.

Le nuove risorse serviranno per ammettere a finanziamento le domande recapitate agli uffici provinciali dal 2 luglio scorso fino al prossimo 30 novembre, data di scadenza del bando.