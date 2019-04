Carburanti, siamo la regione più cara d'Italia

TRENTO. Il Trentino Alto Adige si conferma la regione che detiene lo scomodo primato nel carocarburanti. Questo vale sia per la benzina che per il gasolio, con prezzi sopra 1,620 euro per la prima e 1,540 euro per il secondo. Intanto, in Baviera in questi giorni il costo del diesel si attesta fra 1,19 e 1,21 euro al litro.

Lo dicono l'ufficio studi del sito internazionale di commerce content Cuponation e pure i dati ufficiali del Ministero dello Sviluppo Economico.

«Se avete organizzato una viaggio in auto, sia che abbiate un veicolo a benzina che uno a gasolio, sappiate che avete subito un rincaro del prezzo pari quasi allo 0,045% nel primo caso e dello 0,024% nel secondo, rispetto a inizio mese», scrive Cuponation.

Che ha comparato i prezzi di benzina e gasolio da inizio aprile fino ad oggi e ha evidenziato una continua crescita.Partendo da mercoledì 3 aprile il prezzo più basso per la benzina era di 1,543 euro in Veneto. La regione con capoluogo Venezia risulta infatti una di quelle con i costi inferiori d'Italia.

Di contro il Trentino Alto Adige, sia per la benzina che per il gasolio, è una delle regioni con i prezzi più alti (1,620 euro il 3 aprile per la benzina e 1,541 euro per il gasolio). La crescita di prezzi si nota soprattutto se prendiamo a confronto lo stesso giorno in settimane diverse: martedì 9 aprile: 1,566 euro/litro; martedì 16 aprile: 1,582; martedì 23 aprile: 1,616. Come si può vedere, nel giro di 3 settimane, c'è stato un aumento di 0,05 euro. Il gasolio, seppur in maniera minore, ha subito la stessa sorte.

Riprendendo ad esempio gli stessi giorni si ha: martedì 9 aprile: 1,475 euro/litro; martedì 16 aprile: 1,483; martedì 23 aprile: 1.509. La differenza è di 0,03 euro. Le cifre potrebbero sembrare irrisorie, ma se le confrontiamo per esempio su un pieno (40 litri), l'aumento è decisamente più evidente. Pieno di benzina il 3 aprile: 61,72 euro; pieno di benzina il 23 aprile: 64,64 euro; pieno di gasolio il 3 aprile: 58,88 euro; pieno di gasolio il 23 aprile: 60,36 euro. Nel primo caso l'aumento nel giro di un mese è di quasi 3 euro, nel caso del gasolio di quasi 1,50 euro.

Se gli abitanti di Veneto, Abruzzo e Marche possono dormire sonni tranquilli, risultando le tre regioni che si alternano offrendo i costi più bassi per la benzina (passano da 1,543 euro a un massimo di 1,58 euro), quelli del Trentino Alto Adige sono quelli che devono sborsare di più. Infatti, sia per la benzina che per il gasolio, risulta la regione più cara, con prezzi sopra 1,620 euro per la prima e 1,540 euro per il secondo.Intanto, nel concreto, mentre per esempio in Baviera in questi giorni il costo del diesel si attesta fra 1,19 e 1,21 euro al litro, a Bolzano si arriva, per il servito, addirittura a 1,79.