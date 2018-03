Cappotto dell'Svp, crollo del Pd

BOLZANO. La Svp tiene e fa l'en plein, il Pd si dissolve, exploit di Lega e 5 Stelle. Se in Trentino la roccaforte del centrosinistra autonomista si sgretola, travolta dall'onda d'urto del centrodestra a trazione salviniana, l'Alto Adige si è confermato un feudo intoccabile della Volkspartei. Le riflessioni andranno fatte ora sui partiti e sugli equilibri mutati. Gli alleati di centrosinistra, Pd in primis che scivola al quarto posto preceduto da 5 Stelle e Lega, escono dalla sfida elettorale con le ossa rotte: una disfatta imprevista alla vigilia.

Alle ore 7, con 138 sezioni scrutinate su 148, la quasi totalità, al collegio senatoriale uninominale di Bolzano si impone Gianclaudio Bressa, con il 41,76%, distanziando ampiamente Massimo Bessone, del centrodestra, che comunque raggiunge il 26,09. Vantaggio più risicato per la Svp che in questo collegio, dove il "peso" percentuale del gruppo linguistico italiano è più forte, si ferma al 24,79, davanti di neanche 5 lunghezze rispetto al Movimento 5 Stelle, trionfatore delle elezioni in campo nazionale. Quarto il Pd al 13,03.

A Merano la situiazione cambia: Juliana Unterberger si attesta al 60,94%, lasciando Maria Ida Germontani al 13,53. La Svp ricalca il risultato della candidata con il 60,92.

A Bressanone i numeri si fanno ancora più schiaccianti: Meinhard Durnwalder, nipote dell'ex governatore, sale a quota 68,45 (la Svp è al 68,72). Per il centrodestra Maria Cristina Tossa fa segnare il 10,37%.

Alla Camera di Bolzano nell'attesa sfida fra Maria Elena Boschi e Michaela Biancofiore, vince nettamente la prima con il 40,88% contro il 25,22 della pasionaria berlusconiana. Ottima performance per i 5 Stelle con Filomena Nuzzo al 20,62%. Il Pd (13,25) anche qui è fuori dal podio, scalzato dalla Lega (14,43).

Negli altri due collegi, la Svp fa il vuoto: a Merano Albrecht Plangger conquista 3 voti su quattro raggiungendo il 74,90%. Seconda la pentastellata Francesca Morrone con il 6,51. Ridotto ai minimi termini il Pd con il 3,46.

A Bressanone successo netto anche per Renate Gebhard, con il 66,34% su Cristina Barchetti del centrodestra al 10,45. Quarto posto per il Pd (5,33), quasi doppiato dai 5 Stelle a quota 5,33.