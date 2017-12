Capodanno in Trentino

TRENTO. "Che il nuovo anno sia migliore". Trento festeggia a suon di musica e sicurezza. Lo fa in una piazza Duomo blindata. Posizionati nel pomeriggio di San Silvestro i new jersey a protezione delle vie d'accesso alla grande festa nel cuore della città. Non poco stupore hanno destato le gru che calavano le pesanti protezioni in cemento.













Capodanno 2018: piazza Duomo è blindata Piazza Duomo blindata, nel Capodanno 2018. Sicurezza nella notte più lunga nell'anno, tra forze dell'ordine, divieti e new jersey. Su tutto però la voglia di festa. Quella organizzata dalla città nella sua piazza è ricca di eventi

In piazza Duomo e nelle vie limitrofe, gli esercizi pubblici al loro interno somministrano ogni tipo di bevanda nei bicchieri di vetro. Cosa che invece non accade all’esterno, perché sono vietati vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro. Chi si porterà da casa la bottiglia per il brindisi, lo potrà fare, avendo cura di non abbandonare il contenitore.

Accanto al presidio di Polizia e Carabinieri, la presenza di sei operatori con tre mezzi della Polizia Locale. In accordo con l'Apt, ci sono 15 steward di un istituto che fornisce servizi di vigilanza; sono incaricati del controllo degli accessi alla piazza e della salvaguardia di monumenti e strutture. Dalle 19.30 è interdetta sulla piazza la circolazione dei veicoli; la sosta è vietata sulla prima parte di via Belenzani, da piazza Duomo a via delle Orne e su via Cavour. Vietato far esplodere petardi.

La festa in piazza vede sul palco il concerto della Divina Band. Si comincia elle 23.00. Poco prima della mezzanotte la musica si interromperà per lasciar spazio al tradizionale conto alla rovescia di mezzanotte, dopodiché lo spettacolo proseguirà con la seconda parte del concerto. Medley dedicati alle migliori hits della dance 70/80. Interpretazioni in rigoroso stile vintage degli indimenticabili artisti quali Madonna, Village People e Bee Gees. Luci, colori e live music per una serata in movimento. Alle 23.59 cout-down, dalle 00.01 seconda parte del concerto.