Caos neve, le Ferrovie: stato di emergenza grave

BOLZANO. Il gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di oggi in Trentino Alto Adige, lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo. L'offerta ferroviaria per il trasporto regionale, viene spiegato, è ridotta sulla linea Fortezza - Brennero, in Alto Adige, dov'è attualmente percorribile uno solo dei due binari.

Sulla linea Fortezza - San Candido l'offerta commerciale è riprogrammata con un treno ogni ora, causa problemi alla circolazione ferroviaria in Austria.

Sono un centinaio i dipendenti del gruppo e delle ditte appaltatrici al lavoro per assicurare la mobilità, preservando l'efficienza e la disponibilità dell'infrastruttura ferroviaria, e per assistere le persone. La contemporanea chiusura di strade e autostrade causa neve rende estremamente difficoltosi anche gli spostamenti del personale in servizio.

Trenitalia ha previsto misure tecniche e organizzative specifiche per assicurare la circolazione anche con l'intervento di locomotive e treni diesel. Il gruppo Fs invita i viaggiatori a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni anche visitando i siti web trenitalia.com, rfi.it, il giornale on line fsnews.it, ascoltando FsNews Radio, o collegandosi a fsnews_it, il profilo Twitter delle Fs.