Caldo eccessivo, sciopero alla Dana di Arco

ARCO. Un’ora di sciopero alla fine di ogni turno per protestare contro il caldo eccessivo in cui si lavora nello

stabilimento Dana Arco. Lo ha deciso per oggi la Rsu composta da delegati Fiom, Fim e Usb.

La protesta è scattata dopo che i sindacati hanno posto all’attenzione della direzione aziendale la

questione dei picchi di calore senza ottenere grandi risultati. E’ vero che ai lavoratori delle macchine

sono stati concessi cinque minuti di pausa aggiuntiva, ma questi sono tenuti comunque a

mantenere identica la produzione, quindi caricano di più sui ritmi di lavoro. Ci sono inoltre reparti

dove non vengono messi a disposizione né acqua né sali minerali. A fronte del perdurare della

situazione la Rsu ha deciso, dunque, di proclamare lo sciopero nella consapevolezza che lavorare

in condizioni di eccessivo calore pone seri rischi alla salute, e i recenti fatti di cronaca purtroppo lo

dimostrano.