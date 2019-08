Brunico, sventato furto in casa, denunciati un ventenne e due ragazze diciottenni

BRUNICO. Un giovane di 20 anni e due ragazze diciottenni della provincia di Brescia sono stati denunciati dai carabinieri per un tentato furto all'interno di un appartamento di San Giorgio a Brunico.

Le due ragazze sono state sorprese all'interno dell'appartamento dal proprietario, il quale ha avvisato subito i carabinieri che sono giunti prontamente sul posto. Le due non sembrava che stessero agendo da sole e per questo i militari hanno avviato immediati accertamenti.

Incrociando le immagini della videosorveglianza e alcune testimonianze, gli investigatori sono riusciti a rintracciare un giovane che sostava poco distante dall'appartamento a bordo di un'auto. Dopo un inseguimento i carabinieri sono riusciti a bloccarlo a Bressanone mentre stava per imboccare l'autostrada in direzione sud.

I carabinieri hanno ricostruito gli spostamenti in provincia del giovane e delle due ragazze, riuscendo ad attribuire loro non solo il tentato furto di Brunico, ma altri tre furti commessi il 14 e 15 agosto tra Dobbiaco, San Candido e Brunico. Ora tutti e tre dovranno rispondere di furto e tentato furto in concorso.

Sempre a Brunico i carabinieri hanno denunciato una donna di 67 anni accusata di avere rubato ieri mattina una borsa ad una cliente di un negozio del paese.