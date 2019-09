Brennero, quasi un chilo di cocaina nella camera d'aria della ruota di scorta

VIPITENO. La droga nella camera d'aria della ruota di scorta. Il rinvenimento venerdì 30 agosto, verso le 16, al confine del Brennero, da parte di una pattuglia della Polstrada che aveva fermato per un controllo una Bmw 525D di colore nero, con a bordo due cittadini della Repubblica Dominicana.

I due, residenti rispettivamente in provincia di Treviso e di Vercelli, erano in ingresso nel territorio nazionale. Uno dei due fermati risultava non in regola con il permesso di soggiorno e la pattuglia ha deciso di approfondire, anche considerando lo stato di agitazione degli stranieri e le dichiarazioni poco convincenti circa la loro provenienza e destinazione.

A insospettire gli agenti, inoltre, la presenza di una mazza da baseball in legno che i due riferivano di avere al seguito in quanto appassionati giocatori.

Dopo la perquisizione, è stata rinvenuta una camera d’aria sgonfia, bloccata in vari punti con nastro adesivo, in cui erano stati collocati tre involucri confezionati con pellicola di cellophane trasparente contenente 891 grammi di cocaina.

I due soggetti sono stati tratti in arresto per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e condotti presso la Casa Circondariale di Bolzano.