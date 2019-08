Brennero, allarme chimico: chiusa la stazione per oltre un'ora

BRENNERO. Allarme chimico al Brennero nel pomeriggio di ieri. È stato bloccato il transito dei treni in entrambi i sensi di marcia per la fuoriuscita di fenolo, molecola utilizzatissima in ambito industriale. La stazione è stata anche evacuata.

Il convoglio fermato viaggiava verso Sud. I pompieri e il personale specializzato, tutti muniti di tute e maschere, hanno allertato la ditta proprietaria e Rfi. «Il fenolo - spiegano i pompieri - dovrà essere rimosso».

La stazione è rimasta chiusa per oltre un'ora, mentre i treni hanno subito lunghi ritardi. La situazione è tornata alla normalità soltanto in tarda serata.