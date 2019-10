Bomba a Bolzano, domenica autostrada chiusa dalle 8.45

BOLZANO. Domenica 20 ottobre, all'altezza di Bolzano, l'autostrada del Brennero A22 chiuderà a partire dalle ore 8.45. Per questioni di sicurezza, in concomitanza con le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico rinvenuto in centro città, verrà predisposto un vero e proprio blocco sia in direzione sud, prima del casello di Bolzano Nord, che nella carreggiata nord prima del casello di Bolzano Sud. La circolazione riprenderà al termine delle operazioni di bonifica, presumibilmente attorno alle ore 11.30.

I due caselli citati saranno dunque chiusi in uscita dalle 8.45. Resterà possibile entrare in autostrada a Bolzano Sud ma solo con direzione Trento, ed a Bolzano Nord con sola direzione Brennero.

Le ultime uscite utili saranno, per chi proviene da nord Chiusa, mentre Egna-Ora per chi proviene da sud. Di fatto chi non uscirà nei caselli consigliati, dovrà munirsi di pazienza e restare incolonnato in autostrada per ore fine a conclusione delle operazioni di disinnesco.