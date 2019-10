Bolzano, traffico di cocaina, condannati due corrieri

BOLZANO. Due cittadini polacchi sono stati condannati oggi in tribunale a Bolzano, rispettivamente a sette anni e sei anni e mezzo, per traffico di sostanze stupefacenti.

In due distinte circostanze, i due corrieri della droga erano stati fermati, uno in febbraio e l'altro in maggio, mentre trasportavano in auto dieci chilogrammi di cocaina ciascuno. Entrambi erano difesi dall'avvocato Nicola Nettis che, in uno dei due casi, è riuscito a far ottenere gli arresti domiciliari.