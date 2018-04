Bolzano, torna la fiera del Tempo Libero

BOLZANO. Tempo Libero è amata da tutti, grandi e piccoli, giovani o persone mature rimaste giovani nello spirito. Il ricco ed avvincente programma di eventi offre la possibilità di coinvolgimento in numerose attività e adulti, ragazzi e bambini possono portare a casa un ricordo indimenticabile. Il lungo weekend dal 28 aprile al 1 maggio (festività) anche quest'anno vede il ritorno della fiera Tempo Libero, per tutti.

Esperienze entusiasmanti per tutti gli appassionati dello sport, show culinari e vespe storiche, un grande parco divertimenti per grandi e piccoli, street food e musica dal vivo e uno straordinario programma per bambini, per citare soltanto alcuni dei tanti motivi per venire a visitare questa amata fiera di pubblico.

A Tempo Libero si può fare un tuffo nel mondo variegato e appetitoso dello street food su 4 ruote, con truck provenienti da tutta Italia. A portare in fiera questo spettacolo sono una selezione dei migliori cuochi con le loro cucine mobili, pronti a colorare la fiera con la loro simpatia, la bellezza dei veicoli e i profumi della migliore tradizione culinaria. Lo Street Food Festival è altamente attrattivo nella sua accogliente semplicità: buon cibo, atmosfera di festa, la bellezza dei truck e tanta musica dal vivo lo rendono interessante per tutti e per tutte le età.

Per tutti i bambini e gli adolescenti di età inferiore ai 14 anni, ci sarà un momento culminante speciale, che si svolgerà per la seconda volta quest'anno: Alperia Sport Hero. L'obiettivo dell’iniziativa è di avvicinare i bambini ed i ragazzi allo sport tramite il gioco e il divertimento. Un totale di nove diverse stazioni sono distribuite nell'area esterna e invitano a trascorrere una giornata sportiva presso Fiera di Bolzano e diventare un eroe dello sport.

Anche le migliori offerte per le vacanze, in Italia e all'estero, nell'area Holidays, trovano sempre un grande consenso, in fondo gli altoatesini amano viaggiare. I visitatori potranno trovare ulteriori idee su come passare il proprio tempo libero in modo utile, riposante o attivo anche negli altri settori della fiera, come Garden & Home, Vital & Beauty, Games & Hobby e Saporita con le specialità gastronomiche da tutta Italia.

Anche per i visitatori più piccoli la fiera Tempo Libero offre un ampio programma di giostre e giochi nell'area all'aperto, da un grande modellino di ferrovia a un divertente programma di intrattenimento con la scimmietta Bobby, la domenica. Il fine settimana accoglienza bimbi gratuita dai 3 ai 6 anni.

La 42a edizione di Tempo Libero vi aspetta da sabato 28 aprile al 1 maggio dalle ore 09.30 alle 18.30. Lunedì 30 aprile l'ingresso alla fiera è gratuito per tutti. Per i restanti tre giorni il biglietto costa 6 €, per i bambini tra i 6 e i 16 anni e i biglietti online solo 4 €. I bambini sotto i 6 anni entrano gratis.