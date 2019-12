Bolzano: SkyAlps, selezione al via per piloti e assistenti volo 

Bolzano. Bolzano decolla. «Se qualcuno pensava che io giocassi, beh, non mi conosce» risponde Josef Gostner, quando gli si chiede se la sua nuova compagnia, la «SkyAlps» sia solo un logo o una struttura in carne ed ossa. Lo è. Perché proprio la nuova “airline” bolzanina, la quale ha già messo in agenda voli andata e ritorno per Roma giornalieri e collegamenti settimanali con la Sardegna e Lamezia Terme, cerca personale. E molto. Tanto che il proprietario, nuovo, di Abd (con Haselsteiner e Benko) conferma: «Ho ora messo a punto l'organigramma. Saranno, almeno in questo inizio, una trentina di persone».



Scendendo nei particolari, eccolo lo schema di assunzioni: dai 10 ai 12 piloti o personale ed equipaggio tecnico e più di 15 tra assistenti di volo e altre figure assimilabili. Tutto ciò significa che l'agenda procede.



Con questo calendario: 1) a gennaio la conclusione formale della procedura di acquisto con firma e notaio; 2) richiesta di assunzione in atto di personale di volo; 3) dal 20 febbraio ad aprile la formazione di assistenti e tecnici di volo; 4) da maggio partenza dei collegamenti diretti con la capitale; 5) da giugno con la Sardegna, Cagliari e Olbia, e Lamezia Terme.



Scelto il vettore: sarà un Dash 8-400 da 76 posti. Partner internazionale: Alitalia. Rotte programmate ulteriormente: Vienna e Monaco. Che SkyAlps sia un'impresa aerea in piena attività lo dimostra anche la formale richiesta giunta dall'agenzia cui Josef Gostner ha affidato la selezione dei nuovi dipendenti: «Nuova compagnia aerea con sede a Bolzano, ricerca assistenti di volo. Con licenza ed esperienza nel settore. Residenti a Bolzano e dintorni, con conoscenza di italiano, tedesco ed inglese».



Più chiaro di così. Il fatto che la ricerca si concentri sul trilinguismo e, soprattutto, sul requisito della residenza territoriale spiega anche perchè Gostner affermi che il rilancio dell'aeroporto sia una questione anche economica e legata allo sviluppo: «Che Bolzano possieda una pista funzionante e collegamenti strategici - dice l'imprenditore dell'energia - non significa solo un'opportunità per il nostro tessuto economico e culturale oltrechè turistico, ma un'occasione di nuovi posti di lavoro per chi vive qui. Soprattutto per i giovani». Come detto le selezioni si concluderanno a metà febbraio per poi far avviare la formazione specifica rispetto alle esigenze della compagnia.